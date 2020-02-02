محكمة مصرية تحكم بالسجن 6 سنوات لجدة قتلت حفيدتها تعذيبا

أصدرت ​محكمة​ جنايات ​المنصورة​ بمحافظة الدقهلية حكماً ب​السجن​ المشدد لمدة 6 سنوات على صفاء عبد اللطيف المدانة بقتل حفيدتها جنة بـ"التعذيب".

وقد تلقى مدير أمن الدقهلية، بلاغا من ​مستشفى​ "شربين"، يفيد بوصول الطفلة جنة البالغة من العمر 5 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وعلى جسدها آثار حروق بمنطقة الحوض وحول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى اليسرى، حيت جرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.

ووجهت لجدة الطفلة تهماً بالتعدي على حفيدتها بالضرب، وتسخين آلة حادة، وكي الطفلة في مناطق حساسة من جسمها "لتبولها لا إراديا".

وألقت ​الشرطة​ القبض على المتهمة، وبمواجهتها أنكرت ما نسب إليها، وأمرت ​النيابة العامة​ لمنطقة شمال الدقهلية بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية، حيث أكد ​تقرير​ الطب الشرعي حادثة التعذيب.

