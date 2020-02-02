الإعلام البلجيكي: عملية طعن طالت شخصين في مدينة غانت الشمالية

أفادت وسائل إعلام بلجيكية عن حدوث ​عملية طعن​ طالت شخصين في مدينة غانت شمالي البلاد، مما دفع الشرطة لإطلاق النار على المسلح، ولم توضح النيابة العامة البلجيكية طبيعة الإعتداء.

وأوضحت مصادر صحية بلجيكية أن "الجرحى ليسوا في حالة خطرة وهم حاليا في المستشفى للعلاج".