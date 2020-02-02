أفادت وسائل إعلام بلجيكية عن حدوث عملية طعن طالت شخصين في مدينة غانت شمالي البلاد، مما دفع الشرطة لإطلاق النار على المسلح، ولم توضح النيابة العامة البلجيكية طبيعة الإعتداء.
وأوضحت مصادر صحية بلجيكية أن "الجرحى ليسوا في حالة خطرة وهم حاليا في المستشفى للعلاج".
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام البلجيكي: عملية طعن طالت شخصين في مدينة غانت الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.