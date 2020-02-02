انتحار صاحب بسطة أردني يجبر الحكومة على استحداث أسواق للبسطات

أقدم شاب أردني على الإنتحار بعد إزالة ​السلطات الأردنية​ بسطته عدة مرات في محافظة إربد.

وفي ردة فعل على عملية الإنتحار، سارع رئيس الوزراء الأردني ​عمر الرزاز​ إلى توجيه جميع ​البلديات​ باستحداث أسواق مجانية أو بأسعار رمزية لأصحاب البسطات تمكن البائعين من العمل دون إغلاق الشوارع و​ممرات المشاة​.

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أكد الرزاز التزام ​الحكومة​ بتقديم أراض من الأملاك العامة في حال لم تتوفر أراض تابعة للبلدية، وقد نعى الشاب المنتحر، معتبراً أنه "حاول أن يجني قوت يومه بعرق جبينه"، مؤكداً أن "واجبنا مساعدة كل مواطن يسعى إلى إيجاد مصدر رزقه، من خلال تنظيم عمله ودعمه، لا الوقوف في طريقه"

