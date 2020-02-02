الشرطة البريطانية: احتواء الهجوم جنوب لندن

أعلنت ​الشرطة البريطانية​ في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي أنها استطاعت "إحتواء الهجوم" الذي وقع جنوب لندن، مشيرةً إلى أن حصيلة الهجوم هي "مقتل المشتبه به وإصابة شخصين بحادث طعن بسكين".

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