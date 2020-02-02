تبون يستقبل سعيد في مطار العاصمة الجزائر

استقبل الرئيس ​الجزائر​ي ​عبد المجيد تبون​، نظيره التونسي، ​قيس سعيد​، الذي تعهد أثناء أدائه للقسم بأن الجزائر ستكون أولى محطات زياراته الرسمية. وتعد هذه الزيارة هي الزيارة الرسمية الأولى للرئيس التونسي منذ توليه الرئاسة قبل 3 أشهر، يُجري خلالها مباحثات مع ​الرئيس الجزائري​ عبدالمجيد تبون، تتناول خصوصاً الوضع في ليبيا.

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