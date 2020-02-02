خارجية إيران: السعودية منعت وفدنا من المشاركة باجتماع التعاون الاسلامي

أعلنت وزارة الخارجية ال​إيران​ية، أن المملكة العربية ​السعودية​ "منعت وفداً إيرانياً من المشاركة في اجتماع ​منظمة التعاون الإسلامي​ لمناقشة ​صفقة القرن​". وأشارت ​الخارجية الإيرانية​، في بيان لها، إلى أن "قرار المنع السعودي جاء بعد أن وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي دعوةً إلى إيران لحضور اجتماع جدة"، واعتبر البيان "سلوك السعودية يعكس استغلالها استضافة منظمة التعاون لمصالحها الخاصة ومطامعها السياسية".

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