السلطات الأسترالية تعلن حالة التأهب القصوى في العاصمة بسبب الحرائق

أعلنت السلطات الأسترالية عن "حالة التأهب القصوى في العاصمة كانبيرا، مع اقتراب حرائق الغابات منها".
وامتدت الحرائق في إقليم العاصمة، على أكثر من 136 ألف فدان بما يعادل نحو ربع كل أراضي المنطقة. فيما غطى الدخان والغبار أجزاء شاسعة من شرق البلاد، مما دفع السلطات للتحذير من المخاطر الصحية.
تجدر الإشارة إلى أن موسم حرائق الغابات الطويل المدمر في أستراليا تسبب حتى الآن في مقتل 33 شخصا، ونفوق ما يقدر بمليار حيوان بري منذ سبتمبر الماضي كما دمر 2500 منزل تقريبا، وأتى على 2.8 مليون فدان.
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