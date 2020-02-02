تبون: اتفقنا مع الرئيس التونسي قيس سعيد على رفض صفقة القرن

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه اتفق مع الرئيس التونسي قيس سعيد على رفض "صفقة القرن"، مؤكداً أن الجزائر تؤيد إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشريف.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده تبون وسعيد، أكد الرئيس الجزائري أنه "يجب إبعاد المقاتلين الأجانب عن ليبيا ومنع تدفق الأسلحة إليها"،.
وأشار تبون إلى أن اللقاء كان جامعاً لغالبية وجهات النظر، معلناً منح 150 مليون دولار وديعة لدى البنك المركزي التونسي لمواجهة الأزمة الداخلية في البلاد، لافتاً إلى أنه سيجري زيارة إلى تونس قريباً.
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