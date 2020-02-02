سانا: الجيش السوري يعثر على أهم وكر تحت الأرض لـ"جبهة النصرة" في إدلب

أفادت وكالة "سانا" السورية، بأن وحدات ​الجيش السوري​ عثرت على "أحد أكبر مقرات تنظيم ​جبهة النصرة​، وأكثرها تحصينا وتجهيزا تحت الأرض"، وذلك خلال تمشيط محيط بلدة معردبسة جنوب مدينة ​سراقب​ ب​ريف إدلب الجنوبي​ الشرقي.

وأشارت الوكالة إلى أن "وحدات الجيش على أحد المقرات الرئيسة الذي حفره مسلحو ​تنظيم النصرة​، في أحد الجروف الصخرية ويحوي شبكة من الأنفاق المجهزة بشبكة إنارة وتهوية تربط بين عدد من الغرف المحصنة، والتي استخدمها قادة التنظيم لإدارة اعتداءاتهم وأخرى كغرف نوم وبعضها جعلها سجونا".

ولفتت إلى أن "المسلحين أقاموا أمام الجرف الصخري ورشة لتصنيع العبوات الناسفة والمفخخات المتنوعة وكذلك لتفخيخ السيارات بعد تصفيحها، إضافة إلى ورشة لتصنيع ​الألغام​ و​قذائف​ لما يعرف بمدفع جهنم والقذائف الصاروخية".

