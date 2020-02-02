برلمان العراق: علاوي ملزم بتطبيق قرار اخراج القوات الاجنبية

أكد رئيس لجنة الأمن في ​البرلمان العراقي​، النائب محمد رضا آل حيدر، أنه "تمت مناقشة قرار إخراج ​القوات​ الأجنبية مع رئيس ​الحكومة​ المكلف محمد علاوي"، مشيرا الى ان "علاوي ملزم بتطبيق هذا القرار".

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