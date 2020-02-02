الحكومة الروسية تصنف "كورونا" في خانة الإيدز والطاعون

أعلنت ​الحكومة الروسية​ عن إدراج فيروس "كورونا" الجديد في قائمتها للجائحات، وعلى رأسها فيروس العوز المناعي البشري، و​الطاعون​، والسل.

وقد وقع رئيس الوزراء الروسي ​ميخائيل ميشوستين​ على القرار، حيث جاء فيه بأنه "قررت حكومة ​روسيا​ الاتحادية إضافة عدوى ​فيروس كورونا​ من نوع 2019-nCoV إلى لائحة الأمراض التي تشكل خطرا على الآخرين والتي أقرتها الحكومة في الأول من كانون الأول 2004 بالقرار رقم 715".

وحسب التقديرات الرسمية الأولية، فإن العدد الإجمالي للمواطنين الروس في مقاطعة هابي يبلغ قرابة 341 شخصا.

وتستعد السلطات الروسية للشروع في إجلاء الروس العالقين في مقاطعة هابي على متن 5 طائرات عسكرية غدا الاثنين.

وحتى الآن، شخصت الإصابات بفيروس "كورونا" في 24 دولة، بينها حالتان في روسيا.

