العربية: شرطة بريطانيا تتعامل مع حادثة طعن جنوب لندن على أنها إرهابية

أفادت ​قناة العربية​ بأن "​الشرطة​ الريطانية تتعامل مع حادثة طعن جنوب لندن على انها ارهابية​​​​ والتحقيق جار في ملابسات الحادث". وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت أنها قتلت رجلا طعن عددا من الأشخاص في عمل "ارهابي" في لندن

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