"الصحة" في كوريا الشمالية تؤكد عدم وجود أي إصابات بفيروس "كورونا"

أكد المسؤول في ​وزارة الصحة​ في ​كوريا الشمالية​ سونغ إن بوم، أن البلاد لم تسجل أي إصابات ب​فيروس كورونا​، المنتشر فى ​الصين​ وعدة دول أخرى، لافتا الى ان "عدم وجود ​حالات​ مصابة، ليس مبررا للتراخي في جهود الوقاية".

وشدد على أنه "لا يجب أن نشعر باطمئنان زائد، لمجرد عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في بلادنا، بل علينا تعزيز الوعي العام بين المواطنين والعمل معا من أجل الوقاية".