اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي يوم غد لبحث "صفقة القرن"

أعلنت ​منظمة التعاون الإسلامي​، في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "سينعقد غدا الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث موقف المنظمة من "​صفقة القرن​"، بمقر الأمانة العامة في جدة".

وجددت المنظمة التأكيد على "موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله، حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها ​القدس الشرقية​".