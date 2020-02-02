لودريان: باريس أشادت بجهود ترامب بـ"صفقة القرن" وليس بنتائج الجهود

علق وزير الخارجية الفرنسي ​جان إيف لودريان​ على ​صفقة القرن​، معتبراً أنه "في الوضع الحالي المبادرات الأحادية الجانب ليست مثمرة بصورة تلقائية"، مؤكداً أن ​فرنسا​ لديها "علامات استفهام وتحفظات إزاء هذا الوضع". ولفت لودريان إلى أن ​باريس​ تؤيد "نقاشا في ​الأمم المتحدة​ كما يطلب ​الفلسطينيون​ ونقول نعم لنقاش في ​مجلس الأمن الدولي​"، موضحاً أن "الإشادة الفرنسية كانت بجهود ​ترامب​ وليس بنتائج الجهود، إذ منح تنازلات عديدة ل​إسرائيل​ كانت موضع رفض فلسطيني قطعي".

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