عريقات لكوشنر: لم نتوصل لاتفاق سلام بسبب أمثالك الذين يريدون الاملاءات

رد أمين سر اللجنة التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​ ​صائب عريقات​، في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، على مستشار الرئيس الأميركي ​جاريد كوشنر​، بعد اتهام الأخير له بأنه فشل في التوصل لاتفاق سلام لشعبه الفلسطيني، موضحا أن سبب الفشل هو "بسبب أمثالك الذين يريدون الإملاءات، والذين اعتقدوا أنهم يستطيعون فرض (أبرتهايد ​نتنياهو​) على ​الشعب الفلسطيني​ للأبد". إضغط للمزيد

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