الميادين: ظريف وأغلو بحثا "صفقة القرن" في اتصال هاتفي

كشفت قناة "​الميادين​" عن "​اتصال​ هاتفي جرى بين وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ ونظيره التركي تشاووش أوغلو، تناولا فيه، التطورات في ​العالم الإسلامي​، ومن ضمنها ​صفقة القرن​". إضغط للمزيد

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