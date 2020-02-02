الليكود: لمصادقة الحكومة على خطة ترامب برمتها قبل الكنيست

لفت مسؤولون إسرائيليون في حزب "الليكود"، بحسب ما ذكر "i24news.tv"، الى أنه "من أجل تجنب الرفض الأميركي القاطع لفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في ​الضفة الغربية​ قبل انتخابات ​الكنيست​، فإنه ينظر حاليا في إمكانية الحصول أولا على مصادقة ​الحكومة الإسرائيلية​ على خطة ​ترامب​ بأكملها، وليس فقط على بنودها التي جاءت لصالح إسرائيل".

وأكد المسؤولون أن "الليكود" يتطلع من خلال هذه الخطوة إلى "تجنب معارضة ​الإدارة الأميركية​ لأن الأمر حينذاك لن يقتصر على مجرد فرض السيادة الإسرائيلية على بعض المناطق، بل هو مصادقة على الخطة برمتها".

وأشاروا الى انه "في المرحلة الثانية، سيعتزم حزب "الليكود"، عرض قرار الحكومة فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية، على جلسة الكنيست للحصول على مصادقته، حتى قبل موعد ​الانتخابات​ الوشيكة".