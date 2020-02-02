شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإدارة المركزية بوزارة الصحة: مصر خالية من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان ورئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، إن أى أزمة فى الدنيا يكون لها محورين، الأول التواصل أثناء المخاطر، والثانى كيفية توعية المجتمع لكى يتبنى القضية ويتضامن معها، وأضاف أن مصر لديها نظام صحى قوى، وفيما يخص الكورونا والأمراض التنفسية، من قدم التاريخ الفيروسات التنفسية قائمة ويتم ترصدها.

وأوضح عبد الفتاح، خلال ورشة عمل حزب مستقبل وطن، أن الكورونا عبارة عن مجموعة فيروسات، تتمثل فى 4 مجموعات، منها 90% ليست ذات خطورة ومنها 10% مثل نزلات البرد، وتكمن الضجة حول هذا الفيروس بسبب التحور، ولكن الأعراض جميعها مثل الأنفلونزا العادية، وتتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة، كحة، عطس، صعوبة فى التنفس، بشرط أن يكون له تاريخ سفر إلى الصين، خلال 14 يوم، وهى فترة حضانة الفيروس.

وأضاف عبد الفتاح، أن المصابين بفيروس كورونا وصل العدد إلى 14 ألف حالة على مستوى العالم، معظمها فى الصين، وخارجها 159حالة فى 23 دولة، مشيرا إلى أن المرض منتشر فى الصين، وبلغت حالات الوفاة حتى هذه اللحظة 305 حالة وفاة، بمعدل 2.1%، وهذا يؤكد أننا لسنا بصدد مرض خطير، مؤكدا أن الانفلونزا تسبب وفاة أعلى من الكورونا.

ولفت رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان ورئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، إلى أنه برصد حالات الوفيات وجد أن أغلبهم من أصحاب الأعمار الكبيرة، ومنهم من لديه عوامل تؤثر على المناعة، مؤكدا أن الشخص السليم يتعافى منه، وليس به علاج حتى الآن، ولكن يتم علاج الأعراض فقط مثل السخونية والعطس والكحول وما إلى ذلك.

وأكد عبد الفتاح، أن مصر لا يوجد بها أى حالة مرضية، ولديها نظام صحى قوى يمنع حدوث المرض، وذلك من خلال الاكتشاف المبكر والتصدى له وهناك خطة قوية للحجر الصحى مزودة بأحدث تقنيات لاكتشاف أى حالة موجودة، وهناك كروت مراقبة صحية وبرنامج لمتابعة المصريين القادمين من الصين.

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وأشاد عبد الفتاح، بالجهود المصرية فى إجلاء المصريين المتواجدين فى الصين، وذلك خلال 72 ساعة بشكل يحفظ هيبة الدولة المصرية، ويضمن الحفاظ على هؤلاء المواطنين بشكل لائق، وسيتم تقديم كل الرعاية الطبية اللازمة لهم، متابعا:" مصر دولة عظيمة ولديها سياسات صحية كبيرة".

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها أمانة التدريب والتثقيف المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أحمد الجندى، حول " فيروس كورونا الجديد.. الوقاية والعلاج"، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، وحضور الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، ورئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، والدكتور مجدى عمر رئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة بنها، والدكتور أحمد الغندور، الأستاذ بقسم طب المجتمع الوقائى بجامعة حلوان، وذلك بالمقر الرئيسى للحزب بالقاهرة.

وشارك في الندوة النائب محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعددا من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات النوعية المختلفة، وأعضاء أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس، وأعضاء الحزب من محافظات، القاهرة، الشرقية، الإسماعيلية.