حسنية أكادير ينهزم بثلاثية في مباراة “شكلية” ويواصل رحلة كأس “الكاف”

انهزم فريق حسنية أكادير بثلاثية نظيفة، خلال المباراة الشكلية التي جمعته بفريق بارادو الجزائري لحساب منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي. وكان ممثل كرة القدم الوطنية قد ضمن مسبقا تأهله إلى الدور الموالي بعد الحسم في صدارة المجموعة “دال” بما مجموعه 11 نقطة، جمعها من أصل 3 انتصارات، وتعادلين، قبل أن يمنى بهزيمته الأولى في دور المجموعات، اليوم الأحد، أمام منافسه الجزائري.

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