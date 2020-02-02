إصابة شخصين في اعتداء “إرهابي” في لندن ومقتل المهاجم

أعلنت الشرطة البريطانية إصابة شخصين، اليوم الأحد، في اعتداء وصفته بـ”الإرهابي” بواسطة سكين في منطقة جنوب لندن، مؤكدة مقتل المهاجم.

وأكدت شرطة لندن في تغريدة أن “الرجل الذي أصيب برصاص الشرطة قرابة الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في ستريتهام هاي رود قد توفي”، وأشارت إلى أنها “تجري تقييما للأوضاع”، متحدثة عن “دوافع إرهابية” للإعتداء.

وأضافت الشرطة “نعتقد أن هناك جريحين. ننتظر معرفة حالتهما”. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تم تداول مشاهد “فيديو” يعتقد أنها توثق مراحل من الهجوم تظهر محاصرة شرطيين مسل حين لرجل ممدد أرضا في ستريتهام. وتظهر ابتعاد الشرطيين عن الرجل ومطالبتهم المارة بالتراجع مع وصول سيارات الإسعاف إلى الموقع.

وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة اعتداءات مماثلة كان آخرها في 29 نونبر 2019.