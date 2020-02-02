بعد فيروس “كورونا”.. فيروس آخر يداهم الصين

ظهرت في الصين، سلالة “شديدة” من فيروس “إتش 5 إن 1″، المسبب لإنفلونزا الطيور في مقاطعة هونان، بينما يحارب البلد “كورونا”.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن مسؤولين صينيين أعلنوا، أمس السبت، أن سلالة “شديدة” من فيروس “إتش 5 إن 1″، المسبب لإنفلونزا الطيور أُبلِغ عنها في مقاطعة هونان الصينية، حيث ظهر في مزرعة، تقع في مدينة شاويانغ، التابعة للمقاطعة ذاتها.
وأوضحت وسائل الإعلام الدولية أنه “من بين 7850 دجاجة موجودة في المزرعة، قضت 4500 بسبب إنفلونزا الطيور”H5N1″، وقالت الحكومة الصينية إنها “أعدمت” 17828 دجاجة نتيجة تفشي الفيروس”.
ويأتي التطور الجديد في الصين، بينما تشهد البلاد مأساة كبيرة، بسبب فيروس كورونا، الذي أودى، إلى حدود الساعة، بحياة 304 شخصا، وأشارت معطيات صينية رسمية إلى أن عدد الحالات المؤكدة، المصابة بكورونا ارتفع إلى 14380 إصابة.
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