بعد منافسة مع فريق تركي.. هكذا نجح سرقسطة الإسباني في ضم نجم الرجاء من جنوة الإيطالي

لعب رجل أعمال إيطالي دورا كبيرا في إقناع مسؤولي فريق جنوة الإيطالي بالسماح لمدافع الرجاء السابق جواد الياميق بالإلتحاق بفريق سرقسطة الإسباني، بعدما عبرت مجموعة من الفرق عن رغبتها في الإستفادة من خدماته.

وكشفت صحيفة “إل بيريوديكو دي آراغون” أن الايطالي رافاييل باندالوني، كان حاسما في انتقال الياميق إلى إسبانيا، من خلال إقناع مسؤولي جنوة واللاعب نفسه بأهمية الخطوة، بعدما عبر مسؤولو فريق سيفا سبور التركي عن رغبتهم في ضمه.

وشدد المصدر ذاته على كون الخطوة لم تكن سهلة بحكم أن اللاعب كان ينتمي لفريق بالدرجة الأولى بإيطاليا، والفريق التركي يمارس بالدرجة ذاتها، في وقت يمارس فيه سرقسطة بالدرجة الثانية.

وقال رجل الأعمال الإيطالي”سرقسطة فتح باب المفوضات مع اللاعب مند مدة، واتصل بي مسؤولوه لتسهيل الصفقة يوم 20 يناير، وبعدها بأربعة أيام أخبرتهم بالموافقة”.

وتابع” مسؤولو الفريق التركي عرضوا 150 مليون سنتيم مقابل الإعارة حتى نهاية الموسم، غير أنني أقنعتهم بقبول عرض سرقسطة البالغ 120 مليون سنتيم، مع إمكانية شراء عقده مقابل 750 مليون سنتيم في حالة تحقيق الفريق الإسباني الصعود إلى الدرجة الأولى ومشاركة اللاعب في 60 في المائة من الدقائق”.