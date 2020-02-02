يسري المراكشي: برنامج “دير مشروعك” مستوحى من خطاب الملك ويمنح جوائز بمجرد المشاركة فيه

شرعت قناة “ميدي1 تيفي”، أخيرا، في بث برنامج بعنوان “دير مشروعك” يتمشى مع توجيهات الملك الأخيرة حول دعم المقاولات، ولقي بعد انطلاق بثه تفاعلا من المشاهدين الحالمين بإنشاء مقاولات خاصة بهم.

وأكد مقدم البرنامج يسري المراكشي، في تصريح لـ”اليوم24″، أن فكرته مستوحاة من خطاب الملك محمد السادس، الذي دعا فيه إلى دعم المقاولات، مشيرا إلى أن باب البرنامج مفتوح في وجه جميع الفئات العمرية، وليس الشباب فقط، ويظهر ذلك من خلال أعمار بعض المشاركين.

وأضاف يسري أن طاقم البرنامج استقبل الترشيحات عبر رقم مخصص في تطبيق واتساب، وتم اختيار 70 مشتركا، ليتنافسوا طوال حلقات البرنامج، ويستفيدوا جميعهم من جوائز مختلفة، سواء استمروا في المنافسة، أو أقصيوا منها.

وأشار المراكشي إلى أن المشاركة في البرنامج لوحدها كفيلة بتقديم دعم للمشاركين حتى لو أقصيوا، إذ يتنافس 10 مترشحين في كل حلقة، يقصى منهم 5، ويحصلون على مبلغ 5000 درهم، وهاتف ذكي، في حين يحصل المتأهلون على مبلغ مليون سنتيم وهاتف ذكي.

وزاد مقدم برنامج “دير مشروعك” أن البرنامج يستمر على مدار 8 أسابيع، يتأهل من خلال حلقاته السبع الأولى 35 مشتركا، ليختار الجمهور عبر التصويت 10 منهم، يتأهلون للحلقة الثامنة، والنهائية، قبل أن تحدد اللجنة صاحب المشروع الفائز، والذي سيحصل على مبلغ 10 مليون سنتيم، وسيارة للاستعمال المهني لدعمه في تأسيس شركته الخاصة، والاستفادة كذلك من مرافقة في إنجاز مشروعه.

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وأشار المراكشي إلى أن تفاعل الجمهور مع البرنامج مميز، إذ عبر عديدون لم ينتبهوا إلى الوصلة الإعلانية التلفزية لانطلاق الترشيحات، (عبروا) عن رغبتهم في المشاركة، في حين تلقى مشاركون بعد مرورهم في البرنامج فرصا من أوناس أبدوا استعدادهم لدعم مشاريعهم.

وأكد المراكشي أن فكرة جزء ثان من البرنامج مطروحة، كون دعم المقاولة أمر مهم في التنمية، وخطوة اتخذتها سابقا دول رائدة عالميا، متمنيا أن تستمر هذه التجربة في أجزاء أخرى، وليس جزء ثان فقط.