مغربية تقع ضحية الاختطاف من طرف عصابة “مستعملي الأوطوسطوب”

كشفت مصادر لـ”اليوم 24″ أن الضحية، التي أطاحت بعصابة “الأوطوسطوب” على الطريق السيار بين مدينتي المحمدية، وتطوان، مغربية تحمل الجنسية الإسرائيلية.

وقالت ذات المصادر إن فصول قضية عصابة “الأوطوسطوب” تعود إلى، يوم 27 من شهر يناير الماضي، إذ كانت المواطنة المغربية الإسرائيلية، لينا بنشتريت، قد تعرضت للاختطاف على يد ثلاثة أشخاص، رجلين وفتاة عشرينية.

وأوضحت المصادر نفسها أن درك مدينة بوزنيقة تمكن من الإيقاع بأفراد العصابة المذكورة، خلال الأسبوع الجاري، وينتظر أن يتم تقديمهم أمام العدالة، إذ من المنتظر أن توجه لهم تهم الاختطاف، والاعتداء.

Advertisements

المصادر ذاتها قالت إن العصابة المذكورة اعتدت على عدد من مستعملي “الأوطوسطوب”، إذ كان أفرادها الثلاثة يوهمون الضحايا بأن السيارة الفاخرة تركبها زوجة، وزوجها، وهما محترمين، ويمكنهما أن يتقاسمان معهم الطريق، قبل أن يجدوا أنفسهم مختطفين مجردين من كل ما يملكون، وتحت تهديد السلاح الأبيض.

بنشتريت، الضحية، التي أطاحت بهذه العصابة، كلفت المحامي خالد الفتاوي من مدينة مراكش بالنيابة عنها في هذا الملف، ومتابعة قضيتها، كما وجهت رسالة شكر إلى سرية الدرك الملكي، التي أطاحت بهذه العصابة، متشبثة بمتابعتها قضائيا لما لحقها من رعب، وأذى.