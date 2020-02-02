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شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يتلقى دعوة لزيارة واشنطن والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
قالت مصادر مطلعة، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، تلقى دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.
ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فى اتصال هاتفي اليوم الأحد، رئيس مجلس السيادة السوداني إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
ورحب البرهان بالدعوة، ووعد بتلبيتها فى القريب العاجل، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم.
وأكد البرهان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الخرطوم تتطلع إلى علاقة مركزية مع واشنطن.
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