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شكرا لقرائتكم خبر عن فرق المشتركة تفكك حقل ألغام وعبوات ناسفة حوثية بحي منظر جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة حقل من الألغام والعبوات الناسفة في حي منظر جنوب مدينة الحديدة زرعتها مليشيات الحوثي الإجرامية.
وقال مصدر في الفرق الهندسية، إن فريق نزع الألغام في اللواء الثاني عمالقة تمكن من العثور على حقل ألغام وعبوات ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في حي منظر جنوب مدينة الحديدة.
وأضاف المصدر أن الفريق قام بنزع وتفكيك حقل الألغام والعبوات الناسفة الذي يحتوي على21 لغم و23 عبوة ناسفة مختلفة الأشكال والأحجام زرعتها مليشيات الإجرام الحوثية بالقرب من مطار الحديدة.
وتواصل الفرق الهندسية للقوات المشتركة تفكيك ونزع حقول الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الاجرام الحوثية في الطرقات والأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة والساحل الغربي.
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