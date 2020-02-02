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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 20 مدنيا في هجوم إرهابي شمالي بوركينا فاسو والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
قتل 20 مدنيا، في هجوم إرهابي شنه مسلحون بمقاطعة سينو، شمالي بوركينا فاسو، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر إن "إرهابيين على متن دراجات نارية شنوا هجوما مساء السبت، في قرية لامدامول على بعد 40 كم من جورجادجي شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل 20 مدنيا على الأقل".
وتشهد بوركينا فاسو منذ نحو 5 أعوام أعمال عنف تنسب إلى مجموعة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف.
ويكثف الإرهابيون هجماتهم في منطقة الساحل، خاصة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان.
وتضم قوة برخان الفرنسية 4500 عنصر ينتشرون في منطقة الساحل والصحراء لمحاربة المجموعات الإرهابية المنتمية إلى تنظيمي داعش والقاعدة.
لكن بعد 6 سنوات من الوجود المتواصل وسقوط 41 قتيلاً من الجانب الفرنسي، لا تزال هناك أعمال إرهابية في شمال مالي، ووصلت إلى وسط البلاد وكذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
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