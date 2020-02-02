الحكومة الروسية تصنف 'كورونا' في خانة الإيدز والطاعون

وجاء في مرسوم وقعه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ونشر على موقع الحكومة اليوم الأحد: "قررت حكومة روسيا الاتحادية إضافة عدوى فيروس كورونا من نوع 2019-nCoV إلى لائحة الأمراض التي تشكل خطرا على الآخرين والتي أقرتها الحكومة في الأول من ديسمبر 2004 بالقرار رقم 715".



ووضعت الحكومة القائمة عام 2004، ومنذ ذلك الحين لم يطرأ عليها أي تغيير حيث كانت تضم حتى اليوم 15 نوعا من الأمراض هي:

وبدأ فيروس "كورونا" الجديد بالانتشار من مدينة ووهان بمقاطعة هابي الصينية بعد فترة وجيزة من رصد المصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عنه في ديسمبر 2019.

وووهان مدينة صناعية يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة، ولا يزال يتواجد فيها آلاف الأجانب، بينهم الروس.

وحسب التقديرات الرسمية الأولية، فإن العدد الإجمالي للمواطنين الروس في مقاطعة هابي يبلغ قرابة 341 شخصا.

وتستعد السلطات الروسية للشروع في إجلاء الروس العالقين في مقاطعة هابي على متن 5 طائرات عسكرية غدا الاثنين.

وحتى الآن، شخصت الإصابات بفيروس "كورونا" 2019-nCoV في 24 دولة، بينها حالتان في روسيا.