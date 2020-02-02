الحكومة الروسية تصنف 'كورونا' في خانة الإيدز والطاعون

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أدرجت الحكومة الروسية فيروس "كورونا" الجديد في قائمتها للجائحات، وعلى رأسها فيروس العوز المناعي البشري، والطاعون، والسل.
ووضعت الحكومة القائمة عام 2004، ومنذ ذلك الحين لم يطرأ عليها أي تغيير حيث كانت تضم حتى اليوم 15 نوعا من الأمراض هي:
وبدأ فيروس "كورونا" الجديد بالانتشار من مدينة ووهان بمقاطعة هابي الصينية بعد فترة وجيزة من رصد المصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عنه في ديسمبر 2019.
وووهان مدينة صناعية يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة، ولا يزال يتواجد فيها آلاف الأجانب، بينهم الروس.
وحسب التقديرات الرسمية الأولية، فإن العدد الإجمالي للمواطنين الروس في مقاطعة هابي يبلغ قرابة 341 شخصا.
وتستعد السلطات الروسية للشروع في إجلاء الروس العالقين في مقاطعة هابي على متن 5 طائرات عسكرية غدا الاثنين.
وحتى الآن، شخصت الإصابات بفيروس "كورونا" 2019-nCoV في 24 دولة، بينها حالتان في روسيا.
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