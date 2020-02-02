توتنهام يُجهز على 10 لاعبين من سيتي في قمة البريميرليج

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم الفرص العديدة التي سُنحت للضيوف، حيث سدد لاعبو مانشستر سيتي على المرمى في 11 مناسبة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمانشستر سيتي، بعدما تعرض سيرجيو أجويرو مهاجم مهاجم الفريق لعرقلة من سيرج أورييه ظهير توتنهام، داخل منطقة الجزاء.



الحكم مايك دين، أشار إلى استمرار اللعب، حيث رأى أن أورييه تدخل على الكرة وليس أجويرو، وبعد 3 دقائق من استمرار اللعب، تدخلت تقنية الفيديو، لتنبهه إلى وجود ركلة جزاء.

اضطر دين إلاحتساب ركلة الجزاء وهو ما أثار سخرية جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الذي ظل يضحك بسخرية من قرار الحكم.

وفي النهاية، تمكن هوجو لوريس حارس توتنهام من التصدي لهذه الركلة الغريبة، والتي تقدم إلكاي جوندوجان لتسديدها.



وفي الشوط الثاني من اللقاء، واصل لاعبو مانشستر سيتي سيطرتهم على مجريات المباراة، ولكن فشلت كتيبة المدرب بيب جوارديولا في زيارة شباك هوجو لوريس.

وفي الدقيقة 60، تعرض الدولي الأوكراني أوليكساندر زينشينكو، مدافع مانشستر سيتي للطرد، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 60، بعد تدخله على هاري وينكس في وسط الملعب، مع انطلاقة اللاعب باتجاه مرمى مانشستر سيتي.

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وفي الدقيقة 63، وعكس سير المباراة، تمكن الوافد الجديد لـ توتنهام، الهولندي ستيفن بيرجوين، من تسجيل الهدف الأول للسبيرز، بعد عرضية من لوكاس مورا، وصلت إلى بيرجوين الذي استلم الكرة على صدره ومهدها وسددها مباشرةٍ في شباك الحارس إيدرسون.

وفي الدقيقة 71، سجّل سون هيونج مين، الهدف الثاني، بعدما سدد كرة من الجهة اليسرى على يمين إيدرسون حارس مانشستر سيتي.

هذا الانتصار رفع رصيد توتنهام للنقطة 37، ليقفز للمركز الخامس في سلم ترتيب البريميرليج، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 51 نقطة بالمركز الثاني.