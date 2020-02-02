مسلحون يسلبون صاحب مكتب 'كي كارد' 400 مليون دينار وسط البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الأحد، بقيام مسلحين بتسليب صاحب مكتب "كي كارد" مبلغ 400 مليون دينار وسط المحافظة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة مكونة من ثلاثة اشخاص أقدمت على تسليب صاحب مكتب (كي كارد) مبلغ قدره ٤٠٠ مليون دينار عراقي وسط محافظة البصرة ". وأضاف أن "المسلحين اعترضوا عجلة صاحب المكتب وقاموا باطلاق الرصاص الحي في الفضاء"، مبيناً ان "المسلحين لاذوا بالفرار بعد عملية التسليب".





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