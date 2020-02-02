مصرف الرشيد يعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر شباط

أعلن مصرف الرشيد، الأحد، عن رفع رواتب المتقاعدين لشهر شباط الجاري. وذكر المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري من حملة بطاقات الدفع الالكتروني (نخيل ماستر كارد) وكذلك ( كي كارد ) لشهر شباط بوقت قياسي بالرغم من الزيادة الكبيرة باعداد المتقاعدين الموطنين لدى مصرفنا".



واضاف انه "باستطاعة المتقاعدين استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في جميع المحافظات او من احد منافذ نخيل ماستر كارد المعتمدة".



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