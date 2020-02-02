بالأسماء.. قائمة اسود الرافدين لتصفيات آسيا بكرة السلة

رياضة 2020-02-02 | 18:08 887 مشاهدة أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة، قصي حاتم، عن قائمة اسود الرافدين استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2021. ووجه اتحاد السلة، الدعوة إلى لاعبي المنتخب الوطني لحضور الوحدات التدريبية يوم غدٍ الاثنين عند الساعة الرابعة مساءً. وسيسافر المنتخب الى دولة قطر للمشاركة في المعسكر التدريبي الخارجي واجراء المباريات الودية ثم المشاركة في بطولة الملك عبد الله الثاني في الاردن تحضيراً للنافذة الاولى من تصفيات كأس اسيا 2021.

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وتضم بطولة الملك عبد الله منتخبات العراق والأردن وسوريا ولبنان والبحرين، إذ تقام للفترة من 10-15 شباط الجاري. وتضم بطولة الملك عبد الله منتخبات العراق والأردن وسوريا ولبنان والبحرين، إذ تقام للفترة من 10-15 شباط الجاري. وجاءت القائمة على النحو التالي:

1- محمد صلاح مهدي

2- علي مؤيد اسماعيل

3- سنار اياد شمدين

4- كرار جاسم حمزة

5- ذو الفقار فاضل محمد علي

6- علي حاتم حميد

7- ايهاب حسن عبادي

8- تيمور حسين

9- علي عبد الله حمد

10- محمد امين عبد الخالق

11- ذو الفقار فاهم عبد السادة

12- ديماريو ميفيلد

13- عباس هادي

14- حسان علي عبد الله 13- عباس هادي14- حسان علي عبد الله وقبل انطلاق النافذة الأولى للتصفيات، سيتم تقليص القائمة إلى 12 لاعباً. وسيواجه المنتخب الوطني في مباراته الأولى بالتصفيات المنتخب اللبناني في 21 شباط الحالي على ارض الأخير، فيما سيواجه الهند على ارض العراق في الـ24 من الشهر ذاته.

المحرر: محمد خليل

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