عودة سيطرة المتظاهرين على جسر الجمهورية في بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن المتظاهرين استعادوا السيطرة على جسر الجمهورية بعد انسحاب اصحاب القبعات الزرق الى المطعم التركي، المطل على ساحة التحرير وسط بغداد.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق مساء الاحد، بأن أصحاب "القبعات الزرق" يحاولون السيطرة على جسر الجمهورية قبر ساحة التحرير وسط بغداد، لغرض اعادة افتتاحه.



ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق اليوم الاحد، إلى تشكيل لجان في المحافظات لإعادة الدوام الرسمي للمدارس وفتح الطرق، فيما شدد على ضرورة ارجاع الثورة الى انضباطها وسلميتها.

ويحتشد آلاف المتظاهرين منذ نحو اربعة اشهر على جسر الجمهورية الذي يبدأ من ساحة التحرير وينتهي بمبنى وزارة التخطيط حيث المنطقة الخضراء التي تضم أبرز المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية والأقتصادية في البلاد.



ويعد جسر الجمهورية جسراً استثنائيا في المواجهة بين حركة الأحتجاج والسلطات، اذا تحول الجسر في الخامس و العشرين من شهر تشرين الثاني الماضي، الى خط الدفاع الأول للسطات وخط الهجوم الأول للمتظاهرين.