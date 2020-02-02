شركة عقارية سعودية في طرابزون تتعرض إلى إطلاق نار من مقاول تركي.. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تعرضت شركة عقارية سعودية في طرابزون إلى إطلاق نار من مقاول تركي، إثر خلاف نشب بينه وبين صاحبها، في حادثة تعكس جدية التحذيرات التي أطلقتها سفارة الرياض لدى أنقرة بشأن خطورة الاستثمار في تركيا.



وأسفرت حادثة إطلاق النار على مقر الشركة العقارية التي فيما يبدو أنها جرت بنية القتل بالنظر إلى وابل الرصاص (7 رصاصات)، عن تدمير واجهات مبنى الشركة بالكامل.

وتعود تفاصيل الخلاف بين المقاول التركي (الجاني) والمستثمر السعودي (المجني عليه)، إلى اتفاق الطرفين بأن يتولى المقاول إنشاء مجمع سكني مكون من 69 شقة بتمويل كامل من رجل الأعمال السعودي، على أن يكون الاستلام في نهاية العام 2017م.

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المقاول التركي من جهته لم يلتزم بالموعد المحدد متحججاً بالأوضاع الاقتصادية، فيما لم يسعَ المستثمر السعودي سوى الانتظار لمدة عامين إضافيين؛ حيث جرى تسليم المشروع مع مطلع العام 2020.

لكن المفاجأة التي كانت بانتظار المستثمر السعودي، تمثلت في تجرؤ المقاول التركي على بيع بعض الشقق في المشروع لصالحه، ورفض تسليم قيمتها لرجل الأعمال السعودي، مساوماً إياه بتعويضه ببعض القطع من الأراضي البيضاء، وهو ما رفضه المستثمر، الذي فضّل التحرك قانونياً برفع دعوى نصب واحتيال.

وقبل 3 أيام من موعد مثول المتهم التركي للتحقيق، تعرضت الشركة العقارية السعودية لوابل من النيران، أسفر عن تدمير كامل واجهة الشركة، في الوقت الذي ينظر فيه المستثمر السعودي في خياراته المتعلقة بالحق الخاص والجانب الجنائي في الموضوع.