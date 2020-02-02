أستراليا ترفض منح تأشيرة لثلاثة رياضيين إيرانيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365

رفضت أستراليا منح التأشيرة لثلاثة رياضيين إيرانيين من المشاركين في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، خشية ”احتمال تقدمهم بطلب لجوء لدى أستراليا“، وفق ما أعلنه الاتحاد الإيراني للجمباز، يوم الأحد.



وأعربت رئيسة الاتحاد، زهراء إنجه درغاهي، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، عن استغرابها من سبب رفض منح التأشيرات لرياضيي بلادها، واصفة ذلك بـ“القرار السياسي“.

Advertisements

وأكدت أن اتحاد الجمباز الأسترالي وجه دعوة للرياضيين الإيرانيين للمشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأضافت درغاهي أن السفارة الأسترالية رفضت منح التأشيرات للرياضيين، وأعلمت اتحاد الجمباز الإيراني عبر البريد الإلكتروني عن الظروف الاقتصادية لإيران وخشيتها من احتمال تقدم الرياضيين بطلب اللجوء في أستراليا.

والشهر الماضي، أعلنت الرياضية كيميا علي زاده وهي الإيرانية الوحيدة الحائزة على ميدالية في الألعاب الأولمبية، عبر حسابها في التواصل الاجتماعي، أنها وصلت إلى هولندا، وتواصل تدريباتها في هذا البلد.

وأعربت علي زاده عن رغبتها في تمثيل بلد آخر غير إيران، في منافسات أولمبياد طوكيو، المقرر إجراؤها بين 24 تموز/ يوليو، و9 آب/ أغسطس.

وسبق لرياضيين إيرانيين آخرين، أن استغلوا مشاركتهم في منافسات دولية، وقدموا طلبات لجوء في البلدان التي قصدوها في أوقات مختلفة.