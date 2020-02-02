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تصريحات الصدر تثير غضب الشارع العراقي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

أشعلت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره، الأحد، إلى مساعدة قوات الأمن في عودة الحياة إلى طبيعتها، الشارع العراقي مجددًا.

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وتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد لرفض هذه الخطوة وقرعوا الطبول، مرددين هتافات مناهضة للصدر.

كما ردد المتظاهرون هتافات رافضة لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، التي دعمها الصدر، قائلين: "علاوي مرفوض أحزابه مرفوضة".

وقال الصدر، في بيان نشر على حسابه على تويتر "أجد لزامًا تنسيق القبعات الزرق مع القوات الأمنية الوطنية البطلة ومديريات التربية في المحافظات وعشائرنا الغيورة إلى تشكيل لجان في المحافظات، من أجل إرجاع الدوام الرسمي في المدارس الحكومية وغيرها، كما وعليهم فتح الطرق المغلقة لكي ينعم الجميع بحياتهم اليومية، وترجع للثورة سمعتها الطيبة".  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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