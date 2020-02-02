عبدالله بن زايد ووزير خارجية موريتانيا يبحثان تعزيز التعاون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الأحد، مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك.



وتناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الخارجية الموريتاني، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الموريتاني عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتنمية أوجه التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويزور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الإمارات في أول جولة عربية له منذ تسلمه السلطة في البلاد مطلع أغسطس/آب الماضي.

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وعقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تنميتها وتعميقها بما يعزز قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

كما تطرقت المباحثات بين الجانبين إلى العلاقات الإماراتية-الأفريقية بوجه عام، والقضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأعلنت الإمارات تخصيص مبلغ ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة لموريتانيا.

كما أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع موريتانيا.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "شهدت وأخي محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين بلدينا.. ماضون في ترسيخ تعاوننا الوثيق وتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات".

كما زار الرئيس الموريتاني، جامع الشيخ زايد الكبير يرافقه كبار المسؤولين، إلى جانب حمد غانم المهيري سفير دولة الإمارات لدى موريتانيا، وذلك ضمن زيارته الرسمية الحالية للإمارات.