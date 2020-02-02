الصومال تعلن حالة ”طوارئ وطنية“ لمكافحة الجراد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365

أعلنت الصومال الأحد، حالة طوارئ وطنية بسبب اجتياح الجراد لمنطقة القرن الأفريقي.



وقالت وزارة الزراعة الصومالية في بيان: إنها ”تعلن حالة الطوارئ الوطنية؛ نظرا لتزايد عدد الجراد ما يشكل تهديدا خطيرا لوضع الأمن الغذائي الهش“.

ويرى خبراء أن ظهور أسراب الجراد ناجم عن تقلبات شديدة في الأحوال الجوية.

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والصومال هي أول دولة في المنطقة تتخذ إجراءات على المستوى الوطني لمكافحة أسراب الجراد الجائع.

وتجتاح أسراب هائلة من الجراد تضم مليارات من هذه الحشرات، منذ أسابيع مناطق واسعة من شرق أفريقيا؛ بسبب تقلبات مناخية قد تكون كارثية لمنطقة يضربها الجفاف والفيضانات أساسا.

وقالت وزارة الزراعة الصومالية إن ”مصادر غذاء الناس ومواشيهم مهددة“، بانتشار أسراب الجراد واستهلاكها كميات هائلة من الزراعات والأعلاف.

وأوضحت الحكومة الصومالية أنها اتخذت هذا القرار لتركيز الجهود على جمع الأموال؛ لأنه من الضروري محاولة احتواء أسراب الجراد قبل موسم الحصاد في نيسان أبريل.

واجتاحت أسراب كبيرة من الجراد المنطقة من إثيوبيا إلى الصومال وحتى كينيا حيث قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) في نهاية كانون الثاني يناير: إنها تقدر أن أحد هذه الأسراب يغطي وحده مساحة 2400 كيلومتر مربع، أي ما يعادل حجم لوكسمبورغ.