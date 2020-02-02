ترند |قرار عاجل من الكاف بعد أحدث الأهلي والهلال..وحقيقة وجود كورونا في مصر..وإكرامي يرحل عن القلعة الحمراء..و6 سنوات لجدة الطفلة جنة..وطريقة استخراج الرقم القومي في ساعتين فقط

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، والدة جنة تطلب من المحكمة التنازل عن حقها في القضية.. والجنايات تقضى بالسجن 6 سنوات لجدة الطفلة بتهمة قتلها بالتعذيب، وبعد 23 عاما.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في بيان مؤثر، والصحة العالمية تحسم الجدل حول ظهور فيروس كورونا في مصر، وفي ساعتين.. تفاصيل استخراج بطاقة الرقم القومي من السجل المدني، وترتيب مجموعتي الأهلي والزمالك بعد تأهلهما.. وموعد القرعة والمواجهات المحتملة.. وأول تحرك من الإدارة الحمراء بعد شغب جماهير الهلال.. وقرار عاجل من الكاف.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

والدة جنة تطلب من المحكمة التنازل عن حقها في القضية.. والجنايات تقضى بالسجن 6 سنوات لجدة الطفلة بتهمة قتلها بالتعذيب

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد ، برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس الدائرة السادسة بالحكم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات على صفاء عبد اللطيف المتهمة بتعذيب وقتل حفيدتها جنة محمد سمير، ذات الـ5 سنوات بـ "التعذيب ".

وبحسب "اليوم السابع"، طلبت أسماء عامر أم الطفلة جنة، من هيئة المحكمة، الاستماع إلى أقوالها، قبل بدء الجلسة، وتم الاستماع إليها داخل غرفة المداولة، حيث طلبت الأم من هيئة المحكمة التنازل عن حقها فى القضية.

وأشارت فى أقوالها إلى أن (أمها) الجدة صفاء المتهمة، لم تقم بتعذيب جنة، ولكن هي سقطت من على السلم، وسقط عليها الزيت المغلي، وهو ما أدى إلى إصابتها ووفاتها، فيما أشار محامي الجدة إلى أنه طالب بتغيير التهمة الموجهة للجدة، بالتعذيب والقتل إلى الإهمال.

وكانت جنة توفيت متأثرة بإصابتها نتيجة التعذيب على يد جدتها حيث، بعدما وصلت المستشفى مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى الأيسر.

وبسؤال جد الطفلة لوالدها اتهم جدتها بالتعدي عليها بالضرب، وتسخين آلة حادة، وكي الطفلة لتبولها لا إراديا.

وشغلت قضية وفاة جنة الرأي العام بسبب بشاعة ما حدث لها على يد جدتها التي انتزعت الرحمة من قلبها.

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بعد 23 عاما.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في بيان مؤثر

أعلن شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي رحيله عن النادي رسميا، بنهاية الموسم الحالي، بسبب عدم مشاركته مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال إكرامي عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" : "بعد مشوار امتد اكثر من ٢٣ عاما ناشئًا و لاعبا بالفريق الأول،و مع اقتراب نهاية تعاقدي الحالي،فقد استخرت الله في اتخاذ احد اهم قراراتي و أصعبها داخل النادي الأهلي و التي بها ارفع الحرج عن مجلس الإدارة التي أكن لها كل احترام و لما استشعرته أيضا من حساسيه تجاه هذا الملف".

وأضاف : " ٢٣ عاما اعتدت فيهم علي تحمل المسئولية داخل الملعب فلا يوجد متعه في كره القدم اكثر من متعة المباريات و المشاركة فيها حاملا شعار الأهلي،و ظل هدفي خلال الفترة الماضية محاولة العودة من جديد للعرين بالجهد الشاق و الصبر منتظرًا فرصه حقيقية ولكن يوم تلو الأخر يصبح الواقع أكثر صعوبه"..

وتابع : " صراع معنوي شديد أجبرني علي ضرورة اتخاذ القرار الأصعب،فهو النادي الذي بداخلي ذكري جميله في كل ركن من أركانه و الفريق الذي لم أتخيل ان احمي عرين اخر سواه،فالقرار كان عبئا نفسيا ثقيلا ولكن ترك مركزي بلا أزمات فنيه و استقرار الفريق و موقف الإدارة،كلها عوامل أعانتني علي اتخاذ القرار".

وأكمل : " لم اكن أنوي مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي الأهلي،لكن في نفس الوقت حاولت جاهدا السيطره علي رغبتي في التواجد داخل الملعب،،فتره ليست بالقصيرة دامت اكثر من عامين شهد فيهم الجميع باحترافي و التزامي الكامل،مطبقًا كل ما تعلمته من مبادئ و نظام و سلوك طوال مسيرتي داخل النادي".

وأكمل :" لم يكن هناك أي خيار غير ضرورة البحث عن مكان اخر أتواجد فيه داخل الملعب،قرار يقبله و يدعمه العقل و يرفضه بشده القلب،فالنادي الأهلي و جمهوره هما الأساس الذي صنع اسم و عائلة إكرامي،لكن رغبتي الشديده في المشاركة داخل الملعب قبل فوات الأوان حالت دون استمراري".

وأكد: " في البداية أود أن أشكر مسئولي النادي الأهلي سواءً كانت رغبتهم استمراري داخل الفريق أم لا و كل التوفيق لهم في ما هو قادم،،شكرًا جزيلا لكل مدرب حراس مرمي و مدير فني تعاملت معه،فكل منكم كان له بصمه استفدت منها خلال مشواري داخل جدران النادي".

وواصل: " جمهور الأهلي الكبير,مساندتكم و دعمكم كانوا السبب الرئيسي في أي نجاح حققته او كنت جزء منه،فأنتم من صنعتم الكيان الكبير و شعبية نجومه و مازلتم،و حبكم و احترامكم بالنسبة لي أكثر أهميه من أي بطولات تحققت و سيظلوا دائما التاريخ الحقيقي و اجمل ذكري لي في مشواري".

وقال:" شكرًا من القلب لكل من ساندني خلال مسيرتي سواء حبا في شخصي أو دعمًا للنادي الأهلي،فكنتم دائما الدافع الرئيسي للاستمرار و المثابرة،وشكرا أيضًا لكل من انتقدني أو تجاوز في حقي كرهًا في شخصي أو للنادي الأهلي،فكنتم دائمًا الوقود الذي يستفز قدراتي و لكم جميعا مني كامل الاحترام".

وختم إكرامي تصريحاته قائلا: "في النهاية أخطأت أحيانا و أجدت أحيانا،و لكن يعلم الله و كل من عمل معي خلال مشواري أني لم أقصر يوما تجاه مسئوليتي داخل الملعب أو خارجه،و كان هدفي دائما خدمة الفريق لتحقيق أهدافه و تجسيد شخصية النادي و ارساء مبادئه و محاولة كسب إحترام الجميع، وأتمني ان أكون قد وفقني الله في ذلك.. كل التفاصيل و ما يخص خطوتي المقبلة سوف أعلن عنها بوضوح حين الاستقرار عليها وفي التوقيت المناسب،كل تركيزي الان مع فريقي لتحقيق موسم اخير ناجح يرضي طموحات جمهورنا الكبير و الاداء باخلاص حتي اخر يوم لي داخل القلعه الحمراء..بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي، بإرادتي ارحل من الباب الكبير،مرفوع الرأس،فخوراً بما حققته،باحثا عن تجربه و تحدي جديدين،و سأظل دائما ممتن لهذا الكيان و فخوراً بانتمائي له و لجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء،و اعود اليه يوما ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار".

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الصحة العالمية تحسم الجدل حول ظهور فيروس كورونا في مصر

نفى الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إصابة أي شخص مصري بفيروس كورونا القاتل.

وقال جبور، في مؤتمر صحفي، كل ما يثار حول ظهور الفيروس في مصر شائعات، موضحًا أن هناك تدريب للأطباء المصريين لكيفية التعامل مع كورونا، مع التاكيد على أهمية الوقاية ومنع التجمعات.

من ناحية أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنَّ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم وصل 11 ألفًا و953 أغلبها في الصين.

وتابعت المنظمة العالمية، في مؤتمر لها اليوم بالقاهرة، أنَّ هناك 6 أفراد 4 منهم من أسرة واحدة في الإمارات العربية المتحدة. حسبما نشر موقع "الوطن".

ويسبب الفيروس، مرضًا حادًا في الرئتين، وينتمي إلى عائلة الفيروسات التاجية التي تمتلك زوائد تشبه التيجان، ومنها حصل على اسمه "كورونا"، لأنَّه من فيروسات "الكوراناويات المستقيمة"، إحدى فصائل الفيروسات التاجية.

وفي سياق متصل، أعلنت الصين عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور “إتش 5 إن 1” المميت في مقاطعة هونان، التي تقع على الحدود الجنوبية لمقاطعة هوبى، مركز فيروس “كورونا” الجديد سريع الانتشار. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورننج بوست”، ومقرها هونج كونج، في موقعها الالكتروني اليوم الأحد أن المرض في ظهر في مزرعة بمدينة شاويانج التابعة لمقاطعة هونان جنوبي الصين، مشيرة إلى نفوق 4500 دجاجة من بين 7850 بالمزرعة بسبب المرض. حسبما نشر موقع "

وأفاد بيان صادر عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية يوم السبت أن السلطات المحلية أعدمت 17 ألف و828 دجاجة بعد تفشي المرض.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بشرية بالفيروس في المقاطعة، وفقا لموقع الصحيفة.

ويأتي تفشي فيروس “إتش 5 إن 1” في هونان بالتزامن مع عمل السلطات الصينية على احتواء انتشار فيروس كورونا الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 300 شخص.

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في ساعتين.. تفاصيل استخراج بطاقة الرقم القومي من السجل المدني

كل 6 سنوات، يلزم القانون المواطنين تغيير بطاقة الرقم القومي، أو عند تغير بيانات الشخص، وإلا يتعرض للغرامة.

لكن البعض يعاني من مشكلة الانتظار، حيث إن استخراج بطاقة الرقم القومي يستغرق ما بين 15 يوم، وفي حالة الاستعجال من 3 أيام.

استخراج البطاقة خلال ساعتين

وتيسيرا على المواطنين، يقدم السجل المدني إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي خلال ساعتين فقط، بشراء استمارة VIP، وهي مرتفعة السعر قليلًا حيث يصل سعرها إلى 170 جنيها للاستمارة، ويمكن الحصول على البطاقة خلال أقل من ساعتين. حسبما نشر موقع "الوطن".

المستندات المطلوبة

استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومي (سواء العادية 45 جنيهًا، المستعجلة 120 جنيهًا، الـ VIP 170 جنيهًا)

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بطاقة تحقيق شخصية / جواز سفر لاثبات شخصية المواطن.

صورة شهادة ميلاد إلكترونية (ضوئية)

وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية بالنسبة للزوجات فقط.

اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.

صورة ضوئية من المؤهل الدراسي، "يطلع الموظف على الأصلي" لاثبات المؤهل الدراسي.

في حالة طلب تغيير محل الإقامة، فيجب أن يكون بموجب عقد موثق في الشهر العقاري، أو إيصال غاز أو تليفون.

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ترتيب مجموعتي الأهلي والزمالك بعد تأهلهما.. وموعد القرعة والمواجهات المحتملة.. وأول تحرك من الإدارة الحمراء بعد شغب جماهير الهلال.. وقرار عاجل من الكاف

نجح الأهلي والزمالك في التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما احتل كل منهما المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعتيهما، في مرحلة دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الزمالك

وفي المجموعة الأولى، تأهل الزمالك إلى الدور الثاني من البطولة بعدما احتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، من فوزين وثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة، فيما تصدر مازيمبي الكونغولي الترتيب بـ14 نقطة، فيما جاء أول أغسطس الأنجولي ثالثا بـ4 نقاط، وفي المركز الأخير زيسكو الزامي بـ3 نقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي

وفي المجموعة الثانية، نجح الأهلي في التأهل بعدما تعادل خارج أرضه مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد الفريق الأحمر إلى 11 نقطة محتلاً المركز الثاني خلف النجم الساحلي التونسي صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة بعد تغلبه على بلاتينيوم، فيما جاء الهلال ثالثا بـ10 نقاط، وبلاتينيوم في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وتأهل بجانب الأهلي والزمالك كل من: الترجي والنجم الساحلي (تونس)، الرجاء والوداد (المغرب)، مازيمبي (الكونغو)، صنداونز (جنوب إفريقيا).

موعد القرعة

ومن المقرر أن تقام قرعة دور ربع النهائى ببطولة دورى أبطال إفريقيا في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء المقبل، بأحد فنادق القاهرة.

منافسا الأهلي والزمالك

وينتظر الأهلي والزمالك مواجهات نارية في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، وبحسب نظام البطولة، فإن الأندية صاحبة المركز الأول ستواجه نظيرتها صاحبة المركز الثاني.

ومن المحتمل أن يواجه الأهلي أي من الفرق الآتية:

- صن داونز الجنوب إفريقي

- مازيمبي الكونغولي

- الترجي التونسي

أما الزمالك، فمن المحتمل أن يواجه أي من الفرق الآتية:

- النجم الساحلي التونسي

- صن داونز الجنوب إفريقي

- الترجي التونسي

أول تحرك من الأهلي بعد أحداث مباراة الهلال

من ناحية أخرى، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر سيتقدم بملف كامل عن أحداث مباراة الهلال، للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لاتخاذ موقف حاسم ضد هذه التجاوزات وحتى لا تتكرر.

وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات لبرنامج 120 دقيقة على إذاعة الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، أن مراقب مباراة الأهلي والهلال السوداني رفض إلغاء اللقاء بعد أحداث الشغب التي شهدتها.

وأكد أنه تحدث مع المراقب بشأن هذه الأحداث المُثيرة التى بدأت في الدقيقة 75 تقريباً عنما نزلت بعض الجماهير أرض الملعب حينما كان الأهلى مُتقدماً بهدف نظيف، واشتعلت الأجواء بعد نزول الشرطة وقوات من الجيش أرض الملعب لتأمين الأهلي بشكل تحوّل معه ملعب المباراة إلى ما يُشبه "ثكنة عسكرية" وهى أجواء بعيدة تماماً عن كرة القدم.

وأضاف: "تحدثت مع مراقب المباراة أثناء الأحداث الساخنة ووجدته يقول لى لو تم إلغاء المباراة حالياً ستحدث كارثة".

واشار إلى أن لوائح الكاف واضحة وصريحة في هذا الشأن، حيث تنص على أنه "إذا اضطر الحكم لإيقاف المباراة قبل نهاية الوقت الطبيعي بسبب اقتحام الملعب أو العدوان على الفريق الزائر يعتبر الفريق المضيف (صاحب الأرض) خاسرًا ويتم إقصائه من المسابقة، دون المساس بالعقوبات القائمة في اللوائح".

أول تعليق من الكاف

من جانبه قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فتح تحقيق عاجل بشأن أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني، حسبما ذكرت كالة "سبوتنيك" الروسية.

وعلّق "كاف" على الأحداث التي شهدتها المباراة الأهلي والهلال السوداني، ونقلت صحيفة "الوطن" عن عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي، الناميبي فرانس مبيدي، قوله : "بكل تأكيد ما حدث مؤسف للغاية، ولكن علينا انتظار تقرير حكم المباراة والمراقب".

وأضاف مبيدي أن تقرير حكم المباراة والمراقب سيساهم في اتخاذ العقوبات اللازمة التي من المفترض أن توقع على نادي الهلال السوداني".

وكانت المباراة التي أقيمت في العاصمة السودانية الخرطوم قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لينجح الأهلي في التأهل إلى دور الثمانية من دوري الأبطال.

وشهدت المباراة في الربع ساعة الأخيرة منها أحداث شغب مُثيرة بدأت بإلقاء الزجاجات في أرض الملعب على لاعبي الفريق، لتستمر الأحداث بنزول بعض الجماهير إلى أرض الملعب.

ونجحت قوات الأمن المتواجدة في ملعب "الجوهرة" في ملاحقة هذه الجماهير، كما ظهرت بعض الكلاب البوليسية في الملعب وسط أجواء مشحونة. ونزل بعض مسئولو نادي الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمني حول لاعبي الاهلي لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة.

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