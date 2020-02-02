إرهاب في جنوب لندن

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أعلنت الشرطة البريطانية أنها قتلت شخصا بعد طعنه عدد من الأشخاص في شارع مزدحم في وضح النهار منطقة سترتهام في جنوب لندن، اليوم الأحد.

وقالت الشرطة في بيان إنها تعاملت مع ما يشتبه بأنه "حادث إرهابي"، حيث قام الجاني بطعن عدة أشخاص خارج سوبر ماركت في منطقة ستريتهام.

وتواجد في المكان عشرات من رجال الشرطة المدججين بالأسلحة وعدد من سيارات الإسعاف، كما حامت فوق المنطقة طائرة إسعاف جوي ومروحية تابعة للشرطة. وقد تم إغلاق عدد من الشوارع أمام السيارات والمارة.

وقال بيان الشرطة إنه يتم تقييم الظروف المحيطة بالحادث الذي "نعتقد بأنه مرتبط بالإرهاب".

خارطة تبين موقع الهجوم

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وأظهرت صور تم تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي شخصًا ملى على وجهه خارج محل (BOOTS) للمستحضرات والأدوات الطبية، بينما كان رجل شرطة يشهر مسدسة قرب سيارة سوداء من طراز بي إم دبليو.

وبدا الشخص الملقى على الأرض بلا حراك وهو يرتدي سروالا رماديا وحذا أسود وسترة خضراء. وقال مارك وايت مراسل الشؤون الداخلية لقناة (سكاي) إن الصور الأخرى تظهر فيما يبدو الرجل وهو يرتدي شيئًا يشبه سترة ناسفة.

يذكر أن آخر هجوم إرهابي شهدته لندن وقع يوم اول ديسمبر 2019 في منطقة لندن بريدج ونجم عنه مقتل الإرهابي برصاص الشرطة ومقتل شخصين طعنا.