نائب يطالب الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ 100 أسرة من التشرد بنجع حمادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، الحكومة، بسرعة التدخل لإنقاذ 100 أسرة من المقيمين بمساكن السكة الحديد بنجع حمادى من التشرد بعدما اتفقت هيئة السكة الحديد على بيع الأرض لمستثمر وقامت بتهديد المواطنين وطردهم من مساكنهم خلال شهر.
و قال النائب " خلف الله " إن هؤلاء المواطنين وأسرهم مقيمين على الأرض بموجب مستندات رسمية من هيئة السكة الحديد منذ 50 عام ، ويقوم الأهالى بسداد الأموال للهيئة بموجب إيصالات منتظمة ولم يتأخروا يوم ، ومع ذلك قامت السكة الحديد باستصدار قرار بيع أراضى الأهالى المقيمين عليها لمستثمرين دون مراعاة للبعد الاجتماعى وحماية 100 أسرة من التشرد والضياع .
وطالب اللواء خالد خلف الله ، فى بيان له، الحكومة بسرعة التحرك لإنقاذ أسر نجع حمادى وأطفالهم من الضياع خاصة أنهم مستقرين منذ عقود ولديهم أطفال في مراحل التعليم المختلفة بالمدارس وليس لهم سكن يأويهم ، مشدداً على توفير الحماية الاجتماعية لهم .
وفى وقت سابق تقدم النائب اللواء خالد خلف الله ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، والبرلمانى عن دائرة نجح حمادى بمحافظة قنا، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لتوجيهه إلى وزراء التخطيط والمالية والتنمية المحلية، بشأن تضرر المواطنين من رفع القيمة التقديرية للضريبة العقارية لـ 120 منزلا يضم 1000 فرد بقرية الحلفاية قبلى التابعة لمركز نجح حمادى بمحافظة قنا، تقطن تلك الأسر هذه المنازل منذ مائة عام وظروفهم المعيشية صعبة جدا، والمبانى المقيمين بها مشيدة بالطوب الأخضر ومسقوفة بالأخشاب.
وقال "خلف الله"، إن تلك الأسر كانت تدفع على المتر ضريبة عقارية جنيها واحدا، إلا أنهم فوجئوا برفعها هذا العام إلى 12 جنيها، وتم الحجز عليهم ورفع قضايا ضدهم، مما يعرضهم للحبس.
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