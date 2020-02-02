شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يطلق مبادرة "شخصيات لها تاريخ" لتكريم الرموز الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إطلاق مبادرة "شخصيات لها تاريخ"، لتكريم رموز وطنية كان لها الأثر الطيب في تاريخ مصر، ومازال، في كافة المجالات، حيث تُطلق المبادرة برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب، والمتحدث الرسمي، والدكتورة أميرة أبو شقة، منسقًا عامًا للمبادرة.

وقال رئيس حزب الوفد فى بيان للحزب، إنه من المقرر أن يتم تدشين المبادرة وسط حضور إعلامي مصري وعربي غير مسبوق، الثلاثاء الموافق 30 مارس، وذلك بمناسبة مرور عامين على انتخاب رئيس حزب الوفد.

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وفى وقت سابق، أعلن بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، عن مبادرة جديدة للم الشمل، وذلك عقب إعلان نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، قائلا: أعلن فتح صفحة جديدة للم الشمل، وبيت الأمة مفتوح لكل الوفديين، وسنطوى صفحة الماضى، ومن يريد أن يبدى رغبة فى العودة للوفد، سيتم الاستجابة له على الفور طبقا للائحة، فبيت الأمة مفتوح للجميع.

أضاف أبو شقة لـ"الخليج 365": أؤكد للجميع أننى على مسافة واحدة ولست محسوبا على أحد، وهدفى الأساسي هو مصلحة الوفد وليس لى أية أغراض أو مصالح شخصية، ونحن على أعتاب انتخابات محليات ومجلسي نواب وشيوخ، فمن يريد أن يفتح صفحة جديدة، فنحن نرحب به وسنعمل بروح وقلب رجل واحد من أجل أن نكون أمام حزب قوى وفاعل يتواجد بقوى على الساحة السياسة خلال الفترة المقبلة ونصدر نموذجا جيدا فى الدفاع عن الوطن والمواطن.

وتابع أبو شقة: سبق وقلت فى أول خطاب بعد فوزى فى مارس 2028، أنه لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية بدون حزب الوفد، كما أننا سنعمل على تفعيل المادة الخامسة من الدستور التى تنص على أن الدولة تقوم على التعددية الحزبية، وأود أن أؤكد أننى ليس لى مصالح وعلى مسافة واحدة من كل الوفديين وأتحدى أن أى شخص لديه دليل غير ذلك ولو لديه فليقدمه فأنا أعمل فى النور وبوضوح، وليس لدى شيء أخفيه والكل يعلم ذلك إذ إننى ليس لدى أى مصلحة بصورة شخصية فالحزب له تاريخ سنحافظ عليه.