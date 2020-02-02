شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى تركى يفضح جرائم أردوغان فى قتل المرضى فى المعتقلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمر فاروق جرجرلى أوغلو، عضو حزب الشعوب الديمقراطى التركى، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن حالة جديدة من حالات انتهاك حقوق الإنسان فى سجون السلطة الحاكمة تحت قيادة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وعرض جرجرلى أوغلو حالة المواطن حسين بولاط، الذى ظل فى سجن تكير داغ، وتم نقله إلى المستشفى عدة مرات بسبب آلام الرقبة، ولكنهم لم يقدموا له العلاج الجيد، ولم يهتموا به وقاموا بإرساله للسجن مرة أخرى.

Advertisements

وتجدد الأمر عندما تم نقله للمستشفى الساعة الرابعة فجرًا بعد استيقاظه على ألم بمعدته ورقبته، إذ كان يعانى من آلام شديدة، وقاموا بنقله إلى مستشفى تكير داغ الحكومى، وقاموا بحقنه بإبرة دون إجراء فحص شامل عليه أو حجزه فى المستشفى لمعرفة ما ألم به بدقة، وقاموا بإرساله للسجن مرة أخرى.

وقال جرجلى أوغلو أن حسين بولاط اتصل بعائلته قبل وفاته، وأخبر والده أنه يموت، وأنه يشعر بحالة سيئة، وروى له كيف تم نقله إلى المستشفى الذى اكتفى بحقنه دون كشف دقيق، وطلب من أهله مسامحته.

وأوضح البرلمانى المعارض، أن العائلة حاولت الوصول لبولاط دون جدوى، وبعد ذلك قامت الممرضة بالاتصال بهم، وقالت لهم أن المريض الذى جاء للمستشفى هذا الصباح لم يكن بخير، وظل ضغطه مرتفعًا، وكان يجب أن يخضع للمراقبة المستمرة. وبعد ذلك اتضح أنه كان يعانى نزيفًا فى المعدة فارق حياته على أثره.