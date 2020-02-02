شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور يضع حجر أساس نادي المحامين بالقاهرة الجديدة بحضور "عبد العال" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع سامح عاشور نقيب المحامين، حجر الأساس لنادي المحامين الرياضي والاجتماعي، بمدينة القاهرة الجديدة، غدا الاثنين، في تمام الساعة 10 صباحا، وتقام احتفالية وضع حجر الأساس، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي.

يشار إلى أن القطعة رقم 6 بمنطقة اللوتس الجنوبية بالقاهرة الجديدة، والمقدر مساحتها بخمسة أفدنة تقريبا، خصصت للنقابة في وقت سابق لإنشاء نادي عليها، كما انتهى المكتب الاستشاري للنقابة من التصميمات الخاصة بالمشروع الذي يتولى تنفيذه الشركة الهندسية التابعة لوزارة الانتاج الحربي.

يذكر أن نقيب المحامين وضع الأربعاء الماضي، حجر أساس أكاديمية المحاماة بمدينة النقيب محمود بسيوني السكانية للمحامين، بالسادس من أكتوبر، بحضور رئيس مجلس النواب.

وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف، وأخرى على مقاعد الهيئات العامة والشركات.

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين غدا الإثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير و الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

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وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .