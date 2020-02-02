جونسون يوجه الشكر إلى الشرطة ويواسي ضحايا هجوم الطعن



محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الشكر إلى الشرطة البريطانية، بعد أن قامت بقتل رجل نفذ هجوم طعن بسكين في جنوب لندن مساء اليوم الأحد.

كما وجه جونسون الشكر إلى قوات الإنقاذ وأعرب عن مواساته للمصابين وكتب على تويتر:" تعاطفى مع المصابين وكل المتضررين".

وفي سياق متصل، كتب صادق خان، عمدة العاصمة البريطانية على تويتر:" الإرهابيون يحاولون تقسيمنا وتدمير أسلوبنا المعيشي، لكننا هنا في لندن لن نمكنهم من النجاح في هذا أبدا".

وكان شهود عيان صرحوا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مساء اليوم بأن منفذ هجوم الطعن كان يحمل شيئا حول جذعه يشبه الحزام الناسف، وجرى تداول صور خاصة بذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد وقع الهجوم في شارع تجاري يكتظ بالمارة.

وقامت الشرطة بإخلاء منطقة واسعة حول مسرح الجريمة.

وكانت الشرطة البريطانية قتلت منفذ الهجوم، بعد هجوم طعن نفذه الأخير في أحد شوارع حي ستريتهام بجنوبي لندن، وأعلنت الشرطة أن الحادث "له صلة بالإرهاب".

وذكرت شرطة العاصمة عبر حسابها على تويتر: "حتى هذه اللحظة، نعتقد أن عددا من الأشخاص طعنوا"، وذلك دون أن تحدد مدى خطورة الإصابات.

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وأضافت: "يجري تقييم الملابسات .. وقد تم إعلان الحادث بأنه على صلة بالإرهاب".

وكانت تقارير لوسائل تواصل اجتماعي ذكرت أن الرجل أصاب شخصين إصابات بالغة.

وصرحت متحدثة باسم الشرطة البريطانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد بأن الموقف لا يزال غير واضح تماما، كما أن دافع الرجل لا يزال غير معلوم.

وأظهرت صور جرى تداولها على مواقع تواصل اجتماعي، سيارات للشرطة والإسعاف، كما أظهرت مروحيات تحلق في سماء المنطقة .

ودعت شرطة سكوتلانديارد المواطنين إلى تجنب التوجه إلى مسرح الجريمة.

وكانت لندن شهدت في الأعوام الماضية هجمات إرهابية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

كانت آخر عملية إرهابية في لندن وقعت في نهاية تشرين ثان/نوفمبر الماضي عندما قتل رجل شخصين طعنا بسكين بالقرب من جسر لندن، كما كان ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في حزيران/يونيو 2017 بعد أن دهسهم إرهابيون بشاحنة حيث قتل ثلاثة أشخاص عند جسر لندن وقتل الخمسة الآخرين في سوق بورو ماركت، وكانت الشرطة قتلت الإرهابيين الثلاثة منفذي هذا الهجوم.

كما نفذ رجل هجوم بسيارة في آذار/مارس الماضي حيث دهس عدد من المارة عند جسر وستمينستر ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص كما طعن منفذ الهجوم أحد أفراد الشرطة قبل أن تطلق عليه الشرطة النار وتقتله.