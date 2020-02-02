موسكو: اعتراض طائرات مسيرة هاجمت قاعدة حميميم الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، أن مسلحين قاموا بإطلاق طائرات مسيرة نحو قاعدة حميميم الروسية في سوريا، وقد تم التشويش عليها وتعطيلها جميعًا.
وجاء في بيان مركز المصالحة، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية "عند حوالي الساعة 23:00 من مساء 1 فبراير رصدت أجهزة مراقبة المجل الجوي لقاعدة حميميم الروسية مجموعة من الأهداف الجوية التي أطلقت من مناطق سيطرة المسلحين في إدلب.. وقد تم اعتراض التحكم بهذه الطائرات المسيرة من قبل وسائل الحرب الإلكترونية وتعطيلها جميعا".
وأوضح البيان أن هجوم الطائرات المسيرة لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات.
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