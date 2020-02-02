محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:
أعلن هاني يونس المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، انقطاع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها، وكفر المصيلحة، وميت خاقان، ابتداء من الساعة الـ9 صباح غدٍ الاثنين، وحتى الـ3 عصرًا من اليوم نفسه، لقيام الشركة بغسيل الشبكات.
وأضاف يونس، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، طالبت المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
ولفتت إلى أن الشركة تدبرت سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.
كانت هذه تفاصيل خبر لمدة 6 ساعات.. قطع المياه في بعض مناطق المنوفية غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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