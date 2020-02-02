الإمارات تعفي داعية إسلامي شهير من إمامة جامع الشيخ زايد الكبير

أعلن جامع الشيخ زايد الكبير، بالإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، إعفاء الداعية الإسلامي، وسيم يوسف، من الإمامة والخطابة فيه.

وقال مركز جامع المسجد الشيخ زايد الكبير، في بيان، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أنه "بعد أن تم تكليف وسيم يوسف خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، فإنه لم يعد بعد الآن إماما وخطيباً لمركز جامع الشيخ زايد الكبير".

ويأتي قرار إعفاء وسيم يوسف، بعدما تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر بسبب حديثه عن "صحيح البخاري"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وغرد "يوسف" عبر حسابه على "تويتر" في شهر جوان، إن 163 حسابا على تويتر ستتم إحالتهم للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه عمل على جمع التغريدات التي صدرت عن هذه الحسابات.