النمسا ترسل طائرة إلى الصين لإجلاء الدبلوماسيين بعد انتشار فيروس كورونا

أرسلت الحكومة النمساوية، اليوم الأحد، طائرة إلى الصين؛ لإحضار العديد من الدبلوماسيين وأبناء الجالية النمساوية من الصين، بسبب انتشار وباء فيروس (كورونا) المستجد، والذي تسبب في وقوع مئات الوفيات والاف المصابين، وفقاً لـ أ ش أ.
وأشار المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية برنارد أوبمان، اليوم الأحد أن المواطنين النمساويين سيتم إعادتهم على متن طائرة فرنسية
ونوه المتحدث إلى أنه سيتم نقل 7 نمساويين من منطقة (ووهان) الصينية الوبائية إلى قاعدة جوية الفرنسية إضافة إلى 289 أوروبيا من عدة دول.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزير الخارجية بيتر غوشيلباور أن النمساويين القادمين من الصين سيتم حمايتهم من الجمهور، ولن يتم التعامل معهم وسيتم إخضاعهم على الفور للفحص الطبي، مؤكدًا أنه لا يوجد في النمسا حاليًا أي اشتباه في الإصابة بعدوى الفيروس.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية جددت تحذيرها من السفر إلى الصين، نتيجة لأن الفيروس في حالة انتشار واسع، مما يمثل خطرا كبيرا على صحة الإنسان.
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